Meister des Mittelalters

Reisen am bei diesem „WN unterwegs“-Ausflug am 22. Mai 2022 (Sonntag) in die malerische Heimatstadt des großen Renaissancemalers und erkunden Sie am Vormittag im Rahmen eines geführten Stadtrundgangs die Orte, an denen Hieronymus Bosch lebte und wirkte.

Den Bosch verfügt noch heute über einen der besterhaltenen mittelalterlichen Stadtkerne der gesamten Niederlande, was dem Ort einen besonderen Charme verleiht. Schlendern Sie entlang der vielen Sehenswürdigkeiten und genießen Sie allerorts die besondere Stimmung der pittoresken Altstadt.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen werden Sie zu einer Führung im renommierten Hieronymus-Bosch-Kunstzentrum erwartet. Die einmalige Sammlung befindet sich in den historischen Mauern der ehemaligen St.-Jakobs-Kirche. In diesem besonderen Ambiente werden auf unterschiedlichste Weise das Leben, das Gedankengut und die Werke von Hieronymus Bosch präsentiert.

In vier Galerieräumen erhalten Sie anhand aufwendiger Reproduktionen im Originalformat darüber hinaus eine Übersicht auf das Gesamtwerk des Renaissancemeisters. Auch sein Atelier, das originalgetreu wiederaufgebaut wurde, ist Teil Ihrer Führung.

Im Anschluss können Sie mit einem gläsernen Aufzug auf den 40 Meter hohen Turm fahren und von dort die Rundumsicht über die Stadt genießen, die anschließend zur eigenständigen Erkundung einlädt.

Dieser Ausflug in die Niederlande kostet für WN-Abonnenten 99,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 109,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 22. Mai 2022 (Sonntag)

Abfahrt Münster: 7.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 99,90 Euro

Normalpreis: 109,90 Euro

Im Preis enthalten: Stadtführung Den Bosch, Mittagessen, Eintritt und Führung Jheronimus Bosch Art Center, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.