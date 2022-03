Mozart-Nacht im Kloster Eberbach

Die Mozart-Nacht ist eines der traditionsreichsten Veranstaltungsformate des renommierten Rheingau Musik Festivals – und eines der beliebtesten. Das Konzept: Serenaden, Solokonzerte oder Sinfonien im Kreuzgang des Klosters umrahmen Kammermusiken in unterschiedlichen historischen Räumlichkeiten der imposanten Klosteranlage. Das außergewöhnliche Konzerterlebnis im Kloster Eberbach steht im Mittelpunkt einer „WN unterwegs“-Kurzreise vom 7. bis 8. August 2022 (Sonntag bis Montag) in das Rhein-Main-Gebiet.

Ihre Reise startet in Münster mit der Anreise im bequemen Komfortbus nach Frankfurt, wo Sie Ihre Zimmer im Dorint Hotel Frankfurt-Niederrad beziehen. Anschließend fahren Sie zum Kloster Eberbach, wo Sie zunächst eine interessante Führung durch das historische Gemäuer erwartet, welches zu den eindrucksvollsten Denkmälern mittelalterlicher Klosterbaukunst in ganz Europa zählt. Nach der Führung genießen Sie ein gemeinsames Abendessen im Klosterrestaurant, bevor Sie Ihre reservierten Sitzplätze im Kreuzgang einnehmen.

Mozarts Musik begleitet Sie durch den Abend und durch die Baukunst. Bekannte Solistinnen und Solisten und bemerkenswerte Nachwuchstalente stehen Pate für dieses besondere, dreistündige Mozart-Erlebnis in einmaliger Kulisse. Den Höhepunkt bilden die Sinfonien Nr. 33 B-Dur KV 319 und Nr. 34 C-Dur KV 338 im Kreuzgang des Klosters, die Sie von Ihren reservierten Sitzplätzen der 2. Kategorie mit bester Sicht miterleben, bevor Sie dann durch das Kloster schlendern und kleine Konzerte in unterschiedlichen Räumlichkeiten mitverfolgen.

Nach diesem Konzerterlebnis erkunden Sie am Vormittag des zweiten Reisetages Frankfurt. Die Finanzstadt weiß mit ihren Kontrasten zu begeistern und so führt Sie Ihr Rundgang vorbei an imposanten Wolkenkratzern mitten in die idyllische Neue Altstadt, die vor kurzer Zeit komplett restauriert wurde.

Für WN-Abonnenten kostet die Teilnahme 349 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis 39 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 379 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 7. bis 8. August 2022 (Sonntag bis Montag)

Abfahrt Münster: 8 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8.15 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 349 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 379 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 39 Euro

Im Preis enthalten: 1 Übernachtung inklusive Frühstück im Vier-Sterne Dorint Hotel Frankfurt-Niederrad, Eintritt und Führung Kloster Eberbach, Eintrittskarte „Mozart-Nacht“ im Kloster Eberbach, Stadtführung Frankfurt am Main, 1 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.