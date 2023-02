Das Würzburger Mozartfest ist das älteste Mozart-Festival Deutschlands. Hochkarätige Orchester und Solisten feiern in der prunkvollen Würzburger Residenz und dem Hofgarten jedes Jahr das außergewöhnliche Werk des Wunderkindes Wolfgang Amadeus Mozart.

Musikgenuss der Extraklasse: Das Mozartfest in der Würzburger Residenz und dem Hofgarten ist ein Erlebnis.

Reisen Sie vom 22. bis 25. Juni 2023 (Donnerstag bis Sonntag) anlässlich dieses besonderen Festivals nach Würzburg und erleben Sie eine Konzertreise der Extraklasse, bei der Sie jeden Tag ein anderer musikalischer Hochgenuss und spektakuläre Privatkonzerte erwarten.

Der Anreisetag führt Sie zunächst in die Barockstadt Fulda, wo man Sie zu einer Stadtführung erwartet. Die Führung endet im monumentalen Hohen Dom zu Fulda, wo Sie ein privates Orgelkonzert erleben und extra für „WN unterwegs“ die 164 Pfeifen erklingen. Am Nachmittag erreichen Sie das Vier-Sterne Hotel Leicht in Biebelried – Ihr Domizil und Ausgangspunkt für die weiteren Erkundungen.

Ein Reisetag führt Sie in die Festspielstadt Bayreuth, wo Sie eine Führung auf Wagners Spuren erleben und das Markgräfliche Opernhaus in Augenschein nehmen, das zum Weltkulturerbe der UNSCO zählt, bevor ein Privatkonzert mit Pianist Martin Gräbner den Reisetag abrundet.

An einem weiteren Reisetag erkunden Sie Würzburg, wo Sie zunächst eine Führung durch die Stadt und die Residenz erleben. Nach einem gemeinsamen Abendessen erwartet Sie dann der große musikalische Höhepunkt der Reise: „Mozarts kleine Nachtmusik“ unter freiem Himmel im romantisch illuminierten Hofgarten der Residenz. Unter der Leitung von Andreas Hotz entführt Sie das Orchester der Musikhochschule Würzburg zu einer musikalischen Reise, bei der neben Mozarts „Serenade Nr. 13 G-Dur KV 525 (Eine kleine Nachtmusik)“ auch Werke von Tschaikowski und Creston auf dem Programm stehen.

Der Abreisetag hält noch ein weiteres Konzerterlebnis für Sie bereit. Sie fahren in die Beethovenstadt Bonn, wo man Sie im Beethoven-Haus – dem ehemaligen Wohnhaus des Komponisten – zu einem traumhaften Privatkonzert empfängt, das den unvergesslichen Abschluss der Reise bildet.

WN-Abonnenten zahlen für diese Reise 899 Euro pro Person im Doppelzimmer. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 949 Euro (Einzelzimmer-Aufpreis: 100 Euro).

Auf einen Blick Foto: Datum: 22. bis 25. Juni 2023 (Donnerstag bis Sonntag)

Abfahrt Münster: folgen

Preis für Abonnenten: 899 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 949 (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 100 Euro

Im Preis enthalten: Informationen folgen

Veranstalter: chrono tours ...

