Musizieren für die Freiheit

Erleben Sie vom 11. bis 14. August 2022 (Donnerstag bis Sonntag) eine besondere Kulturreise nach Hamburg. Auf dem Programm stehen ein Konzertabend mit dem Ukrainian Freedom Orchestra im Großen Saal der Elbphilharmonie, ein Konzert im Hamburger Michel, ein Besuch im KomponistenQuartier sowie eine Führung entlang der Ausstellungshighlights in der Hamburger Kunsthalle. Abgerundet wird das Reiseprogramm mit spannenden Führungen und mit einer Hafenrundfahrt in einer traditionellen Barkasse.

Ihre Anreise nach Hamburg erfolgt im Komfortbus und endet direkt am KomponistenQuartier, wo Sie in die Musikgeschichte der Hansestadt eintauchen. Nahe den Geburts- und Wirkungsorten von sieben bedeutenden Komponisten ermöglichen Ausstellungen in historischem Ambiente Einblicke in deren Leben und Werk. Anschließend beziehen Sie Ihre Zimmer im zentralen First-Class Hotel Reichshof Hamburg, wo der erste Reisetag mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingt.

Ein weiterer Reisetag steht im Zeichen der Elbphilharmonie und entführt Sie bei einer Stadtführung zunächst in die Geschichte des Konzerthauses. Nach einem gemeinsamen Dinner direkt am Elbufer wartet ein besonderer Konzertabend auf Sie, der im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine steht. Das Ukrainian Freedom Orchestra, welches aus ukrainischen Musikern besteht, die wegen des Krieges aus den Opernhäusern in Kiew, Lwiw, Charkiw und Odessa fliehen mussten, spielt bei einer kleinen Europa-Tournee Werke die von Freiheit und Widerstand handeln. Auf dem Programm stehen Stücke von Chopin, Beethoven und Brahms.

Der nächste Reisetag führt Sie zunächst in die Hamburger Kunsthalle, deren Sammlung zu den wichtigsten öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands zählt. Bei einer Führung begegnen Ihnen weltberühmte Gemälde, wie etwa der „Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich sowie Werke von Rembrandt, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir und Paul Cézanne. Nach einem Abendessen erwartet Sie ein Konzertabend im berühmten Michel. Neben dem „Schicksalslied“ von Brahms erwarten Sie Werke von Gabriel Fauré und Pēteris Vasks.

Der Abreisetag zeigt Ihnen bei einer Hafenrundfahrt die maritime Seite Hamburgs, bevor Sie nach einem gemeinsamen Mittagessen die Rückreise antreten.

Diese Kulturreise kostet für WN-Abonnenten 999 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 199 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 1.049 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 11. bis 14. August 2022 (Donnerstag bis Sonntag)

Abfahrt Münster: 9.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 10 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 999 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 1.049 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 199 Euro

Im Preis enthalten: 3 Übernachtungen inklusive Frühstück im First-Class-Hotel Reichshof Hamburg, Eintritt und Führung KomponistenQuartier, Eintritt und Führung Hamburger Kunsthalle, Konzertticket „Im Paradies“ in der Hauptkirche St. Michaelis, Stadtführung „Elbphilharmonie / Speicherstadt“, Eintrittskarte „Ukrainian Freedom Orchestra“ im Großen Saal der Elbphilharmonie, Hafenrundfahrt im Hamburger Hafen, 1 Mittag- und 3 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.