Niederländische Meister

Große Kunst in historischer Kulisse: das renommierte Mauritshius in Den Haag

Begeben Sie sich mit WN unterwegs vom 2. bis 5. November 2021 (Dienstag bis Freitag) auf eine viertägige Reise zu den berühmtesten Kunstwerken der größten niederländischen Meister und genießen Sie die traumhafte Bilderbuchkulisse ihrer pittoresken Heimatstädte.

Bereits während der Anreise besuchen Sie mit Den Bosch die malerische Heimatstadt des großen Renaissancemalers Hieronymus Bosch und erleben eine Führung durch das renommierte Hieronymus-Bosch-Kunstzentrum, ehe Sie Ihr komfortables Vier-Sterne-Hotel vor den Toren Utrechts erreichen. Von hier aus besuchen Sie am Folgetag Amsterdam und erkunden bei einer Führung durch das weltbekannte Rijksmuseum eine der bedeutendsten Sammlungen aus dem Goldenen Zeitalter der Niederlande, bevor Sie nach einer Grachtenrundfahrt entlang des zum UNESCO-Welterbe zählenden Grachtengürtels das Van Gogh Museum besuchen, das über die weltgrößte Sammlung an Werken des Meisters der Moderne verfügt.

Am dritten Reisetag widmen Sie sich Johannes Vermeer, dem „Meister des niederländischen Lichts“. Im Vermeerzentrum seiner Heimstadt Delft erfahren Sie bei einer Führung mehr zu seinem künstlerischen Schaffen, ehe Sie im nahen Den Haag eine Führung durch das Mauritshius erwartet. Bewundern Sie das klassische Interieur mit Wandbespannungen aus Seide und Kronleuchtern, das die einzigartige Kulisse für über 800 Werke niederländischer Meister aus dem 17. und 18. Jhd. – unter anderem Vermeers „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ – bildet.

Am Abreisetag erkunden Sie mit dem Van Gogh Haus im verträumten Städtchen Zundert den Ort, an dem Vincent van Gogh geboren wurde und besuchen den Van Gogh-Ort Neunen, an dem knapp ein Viertel seines gesamten Werks entstand.

Diese exklusive Kunstreise kostet für WN-Abonnenten 699 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 149 Euro) inklusive sämtlicher Eintritte, Führungen und Programmpunkte. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 749 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Auf einen Blick Foto: Datum: 2. bis 5. Novmeber 2021 (Dienstag bis Freitag)

Abfahrt Münster: 8.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 699 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 749 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 149 Euro

Im Preis enthalten: 3 Übernachtungen inklusive Frühstück im Vier-Sterne Van der Valk Hotel Breukelen, Eintritt und Führung Jheronimus Bosch Art Center, Eintritt und Führung Rijksmuseum Amsterdam, Grachtenrundfahrt Amsterdam, Eintritt und Führung Van Gogh Museum, Eintritt und Audi-Guide-Führung Vermeer Centrum Delft, Eintritt und Führung Mauritshuis Den Haag, Eintritt und Führung Vincent van GoghHuis in Zundert, Führung Van Gogh Village Nuenen, 3 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours

