Nordseereise auf die Sonneninsel Sylt

Bereits die Anreise in Deutschlands nördlichste Gemeinde ist ein Höhepunkt: Sie reisen im legendären Rheingold-Nostalgiezug, der früher Politiker wie Kiesinger und Brandt zu Staatsbesuchen oder wohlhabende Reisende in den Urlaub brachte. Nach der Begrüßung durch Ihren „WN unterwegs“-Gastgeber am Bahnhof in Münster, nehmen Sie auf Ihren reservierten Plätzen in der 1. Klasse Platz und genießen das angenehme Reisen längst vergangener Zeiten.

Nicht weniger exklusiv ist Ihr Hotel auf Sylt, das 5-Sterne-Superior-Hotel A-ROSA in List mit prämiertem SPA-Bereich, das eingebettet in die traumhafte Sylter Dünenlandschaft direkt an der Nordsee liegt. Von hier aus unternehmen Sie einen geführten Stadtspaziergang durch List, bei dem Sie Wissenswertes über das Leben auf Sylt erfahren und erleben eine Inselrundfahrt vorbei an malerischen Friesenhäusern in das idyllische Dorf Keitum und den eleganten „Promi-Ort“ Kampen.

Ein Reisetag führt Sie auf die dänische Nachbarinsel Rømø. In Ribe, der ältesten Stadt Dänemarks, gehen Sie bei einer Führung durch den mittelalterlichen Stadtkern mit Besichtigung des Doms, dem imposante Wahrzeichen der Stadt, auf eine lebendige Zeitreise und genießen die dänische Gelassenheit und Gastfreundschaft.

Diese abwechslungsreiche Nordseereise kostet für WN-Abonnenten pro Person im Doppelzimmer 1.378 Euro (Landseite) und 1.628 Euro (direkter Meerblick) inklusive aller Führungen, Übernachtungen inklusive Halbpension und der An- und Abreise im Rheingold des Veranstalters AKE. Der Einzelzimmer-Aufpreis beträgt 150 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 26. bis 30. März 2023 (Sonntag bis Donnerstag)

Abfahrt Münster: 7.30 Uhr Münster (Westf.) Hauptbahnhof

Preis für Abonnenten: 1.378 Euro (p. P. im DZ - Landseite), 1.628 Euro (p. P. im DZ - Landseite - direkter Meerblick)

Einzelzimmer-Aufpreis: 150 Euro

Im Preis enthalten: 4 Übernachtungen und Halbpension im 5-Sterne-Hotel A-ROSA Sylt, An- und Abreise im nostalgischen 1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD inklusive Sitzplatzreservierung, Ortsführung in List, Inselrundfahrt mit Führungen und Aufenthalten in Keitum, Kampen und Westerland, Tagesausflug „Ribe – die älteste Stadt Dänemarks“, Bus- und Gepäcktransfers vor Ort, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.