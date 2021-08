Nostalgie der Mühlenstraße

Ihr Ausflugstag am 10. Oktober 2021 (Sonntag) beginnt mit der Anreise zum imposanten Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica. In der denkmalgerecht wieder errichteten Ringterrasse nach historischem Vorbild befindet sich seit 2018 ein modernes Besucherzentrum. Bei einer Führung erfahren Sie alles über das im Jahr 1896 im Beisein von Kaiser Wilhelm II. eingeweihte Denkmal, das neben einer großen Symbolkraft auch mit gewaltigen Ausmaßen und einer Höhe von 88 Metern aufwartet. Genießen Sie den unverbauten Panoramablick vom Sockel, bevor Sie nach Minden weiterfahren und ein gemeinsames Mittagessen genießen.

Im Anschluss an das Essen heißt es „Leinen los“. Bei einer entspannten Schifffahrt reisen Sie über den Mittellandkanal und passieren das Mindener Wasserstraßenkreuz, das lange Zeit das weltweit einzige seiner Art war. In Südhemmern gehen Sie an Land und können bei einem zweistündigen Aufenthalt in den Mühlenkreis eintauchen.

Anschließend werden Sie am Bahnhof von einer schnaufenden Dampflokomotive erwartet. Bei einer nostalgischen Dampflokfahrt in historischen Waggons fühlen Sie sich in vergangene Jahrhunderte zurückversetzt, während Sie entlang unberührter Natur langsam zurück nach Minden – der Stadt an Weser und Mittellandkanal – reisen.

Dieser Ausflug durch das Weserbergland kostet für WN-Abonnenten 99,90 Euro, Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 109,90 Euro pro Person.

Auf einen Blick Foto: Datum: 10. Oktober 2021 (Sonntag)

Abfahrt Münster: 8.15 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8.30 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 99,90 Euro

Normalpreis: 109,90 Euro

Im Preis enthalten: Führung Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Mittagessen, Nostalgiefahrt aus Schiff- und Dampflokfahrt, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.