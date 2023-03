Nostalgie entlang der Mühlenstraße

Unternehmen Sie mit „WN unterwegs“ am 14. Mai 2023 (Sonntag) eine spannende Zeitreise entlang der sogenannten Mühlenstraße und lernen Sie so die vielen Facetten des malerischen Weserberglandes kennen.

Mit einer Schifffahrt über den Mittellandkanal – vorbei am Mindener Wasserstraßenkreuz – einer Dampflokfahrt entlang der Mühlenstraße und einer Führung um das berühmte Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica erhalten Sie lebendige Einblicke in die Geschichte der Region.

Ihr Ausflugstag beginnt mit der Anreise zum imposanten Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica. Bei einer Führung erfahren Sie alles über das im Jahr 1896 im Beisein von Kaiser Wilhelm II. eingeweihte Denkmal, das neben einer großen Symbolkraft auch mit gewaltigen Ausmaßen und einer Höhe von 88 Metern aufwartet. Erfreuen Sie sich am Panoramablick vom Sockel aus, bevor Sie nach Minden weiterfahren und ein gemeinsames Mittagessen am Weserufer genießen.

Nach dem Essen heißt es „Leinen los“. Bei einer entspannten Schifffahrt von der Mindener Schachtschleuse aus, reisen Sie über den Mittellandkanal und passieren das Mindener Wasserstraßenkreuz, das lange Zeit das weltweit einzige seiner Art war. In Südhemmern gehen Sie an Land und können bei einem zweistündigen Aufenthalt in den Mühlenkreis eintauchen. Mehr als 40 restaurierte Wind-, Wasser- oder Rossmühlen bilden die sogenannte Mühlenstraße, die in dieser Form einzigartig in Deutschland ist. Genießen Sie den Aufenthalt an der Mühle Südhemmern, wo regionale Köstlichkeiten traditionell hergestellt und zum Kauf angeboten werden, bevor Sie zur Rückfahrt das Fortbewegungsmittel wechseln.

Am Bahnhof werden Sie von einer schnaufenden Dampflokomotive erwartet. Bei einer entspannten Dampflokfahrt in historischen Wagons fühlen Sie sich in vergangene Jahrhunderte zurückversetzt, während Sie entlang unberührter Natur langsam zurück nach Minden reisen. In Minden angekommen besteigen Sie wieder den modernen Komfortbus, der Sie zurück nach Münster bringt. Dieser Ausflug kostet für WN-Abonnenten 99,90 Euro, Nicht-Abonnenten zahlen 109,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 14. Mai 2023 (Sonntag)

Abfahrt Münster: Infos folgen

Preis für Abonnenten: 99,90 Euro

Normalpreis: 109,90 Euro

Im Preis enthalten: Infos folgen, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.