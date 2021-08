Oldtimer-Grand-Prix live

Der AvD-Oldtimer-Grand-Prix auf dem legendären Nürburgring gilt als das traditionsreichste Oldtimer-Festival Europas und bildet den Höhepunkt der historischen Motorsport-Saison in Deutschland. Mit rund 500 Rennwagen bietet er den Zuschauern eine spektakuläre Zeitreise durch sieben Jahrzehnte Motorsportgeschichte.

Reisen Sie am 15. August 2021 (Sonntag) in die Eifel, wo Sie nach Ihrer Ankunft eine exklusive Backstage-Führung erwartet, bei der Sie sich auf seltene Einblicke hinter die Kulissen der Rennstrecke freuen dürfen.

Ausgehend vom Historischen Fahrerlager, über das Start/Zielhaus, besichtigen Sie auch das Media Center. Zudem kommen Sie den historischen Rennwagen bei einem Blick in die Boxengasse ganz nah, bevor Sie das Dach des Boxengebäudes besteigen und einen atemberaubenden Blick über die Grand-Prix-Strecke genießen, die zu den legendärsten und anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt zählt. Im Anschluss werden Sie im Bitburger Gasthaus zu einem gemeinsamen Mittagessen empfangen, bevor Sie Ihren Tribünenplatz einnehmen und das Renngeschehen live und hautnah mitverfolgen.

Es erwarten Sie herausragende Starterfelder, in denen sich seltene und wertvolle Klassiker tummeln. Lauschen Sie dem klangvollen Dröhnen der Motoren und seien Sie ganz nah dabei, wenn Boxenstopps durchgeführt werden oder die Sieger ihre Pokale in den Himmel strecken. Genießen Sie eine der beliebtesten Oldtimer-Veranstaltungen weltweit, bevor Sie am späten Nachmittag die Rückfahrt nach Münster antreten.

Dieser Ausflugstag kostet für WN-Leser 124,90 Euro inkl. des Tribünentickets, der Backstage-Führung, des Mittagessens und der Fahrt im Komfortbus ab/bis Münster. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 134,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 15. August 2021 (Sonntag)

Abfahrt Münster: 6.45.Uhr Frie-Vendt-Platz, 7 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 124,90 Euro

Normalpreis: 134,90 Euro

Im Preis enthalten: AvD-Oldtimer-Grand-Prix, Mittagessen, Backstage-Führung mit Fahrerlager, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.