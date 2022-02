Ostseereise zur Kieler Woche

Den ersten Zwischenstopp Ihrer Reise machen Sie in Bremen. Über 1.200 Jahre Tradition und Weltoffenheit prägen die traditionsreiche Hansestadt an der Weser. Hier heißt es für Sie zum ersten Mal: „Leinen los“. An der eindrucksvollen Kaufmannskirche St. Martini besteigen Sie ein Ausflugsschiff der Weserflotte und starten zu einer Weser- und Hafenrundfahrt. Am frühen Abend erreichen Sie den komfortablen Ausgangspunkt Ihrer weiteren Erkundungen, das Vier-Sterne Superior Hotel Hanseatischer Hof in der Hansestadt Lübeck.

Am Holstentor, dem majestätischen Wahrzeichen Lübecks, erwartet man Sie am nächsten Morgen zu einer Stadtführung auf den Spuren der Hanse durch den mittelalterlichen Stadtkern, der 1987 von der UNESCO als Welterbe anerkannt wurde. Vorbei an den fünf Lübecker Stadtkirchen und dem Stammhaus von Niederegger Marzipan schlendern Sie in Begleitung versierter Gästeführer durch die pittoreske Altstadt.

Nach Zeit zur freien Verfügung reisen Sie in den Luftkurort Ratzeburg. Hier genießen Sie zunächst bei einer ausführlichen Schifffahrt das herrliche Schimmern des Ratzeburger Sees, bevor Sie die Gelegenheit haben die „Inselstadt“, die von gleich vier Seen malerisch eingerahmt wird, eigenständig zu erkunden.

Am dritten Reisetag folgt mit dem Besuch der Kieler Woche der Höhepunkt Ihrer Reise: Sie gehen an Bord eines Traditionsseglers und lassen sich nach einem Begrüßungssekt bei einem privaten Segeltörn im Rahmen einer Traditionssegler-Regatta von dem besonderen Charme dieser maritimen Großveranstaltung verzaubern. Eine Seglermahlzeit sowie Kaffee und Kuchen sorgen an Bord für Ihr leibliches Wohl. Im Anschluss genießen Sie ein Abendessen mit Fördeblick, welches den Reisetag kulinarisch beschließt. Die Rückreise wird mit einer Hafenrundfahrt durch den Hamburger Hafen angenehm verkürzt.

Diese Kurzreise kostet für WN-Abonnenten 799 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 159 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen 849 Euro pro Person.

Auf einen Blick Foto: Datum: 17. bis 20. Juni 2022 (Freitag bis Montag)

Abfahrt Münster: 8.15 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8.30 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 799 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 849 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 159 Euro

Im Preis enthalten: 3 Übernachtungen inklusive Frühstück im Vier-Sterne-Hotel Hanseatischer Hof Lübeck, Weser- und Hafenrundfahrt Bremen, Stadtführung Lübeck, Schifffahrt Ratzeburger See, Halbtagesfahrt mit einem historischen Zweimastschoner inklusive Seglermahlzeit an Bord, Hafenrundfahrt Hamburg, 3 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.