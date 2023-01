Bonn

Einmal in jedem Jahr, zum Auftakt der legendären „Rhein in Flammen“-Veranstaltungsreihe, verwandeln sich die Ufer zwischen Linz und Bonn in ein romantisches Farbenmeer aus rot leuchtenden Lichterketten und der Himmel wird durch spektakuläre Feuerwerke in tausende Farben getaucht. Reisen Sie mit „WN unterwegs“ im bequemen Komfort-Reisebus vom 6. bis 7. Mai 2023 (Samstag bis Sonntag) zu einer Rhein-Romantik-Rreise in die Bundesstadt Bonn.

WN unterwegs