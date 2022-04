Kaum eine Landschaft in Deutschland besticht durch ein so harmonisches Zusammenspiel aus beeindruckender Natur und jahrtausenderalter Geschichte wie das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Bereits Goethe, Lord Byron oder Victor Hugo waren von diesem Gesamtkunstwerk aus Burgenreichtum und dramatisch schöner Landschaft gefesselt.

Begeben Sie sich am 22. Juni 2022 (Mittwoch) im legendären Rheingold, der früher Politiker zu Staatsbesuchen oder wohlhabende Reisende in den Urlaub brachte, auf eine Rundfahrt durch das wunderschöne Rheintal.

Nach der Begrüßung durch Ihren „WN unterwegs“-Gastgeber am Bahnhof in Münster nehmen Sie auf Ihren reservierten Plätzen in der 1. Klasse Platz und genießen das angenehme Reisen längst vergangener Zeiten mit großzügigem Sitzkomfort und reichlich Beinfreiheit.

Entdecken Sie das malerische Rheinpanorama aus einem neuen Blickwinkel und freuen Sie sich auf eine Live-Moderation an Bord, die Ihnen die vielen Sehenswürdigkeiten entlang Ihrer Fahrtroute anschaulich näherbringt.

Im bekannten Weinort Boppard dürfen Sie sich dann auf einen ausgiebigen Besichtigungsstopp freuen, bei dem exklusiv für „WN unterwegs“ ein Mittagessen aus regionalen Köstlichkeiten für Sie vorbereitet ist. Anschließend lockt Boppard mit romantischen Plätzen, verwinkelten Altstadtgassen und urigen Weinlokalen zur eigenständigen Erkundung, bevor Ihr Tag im Zeichen der Rheinromantik auf Schienen am Nachmittag mit der Rückfahrt nach Münster endet.

Diese Rheinrundfahrt kostet für WN-Abonnenten 129,90 Euro, Nicht-Abonnenten zahlen 139,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 22. Juni 2022 (Mittwoch)

Abfahrt Münster: 7.30 Uhr Münster Hauptbahnhof

Preis für Abonnenten: 129,90 Euro

Normalpreis: 139,90 Euro

Im Preis enthalten: Bahnfahrt 1. Klasse im RHEINGOLD, Mittagessen, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.