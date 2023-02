Romantischer Mittelrhein

Der Rhein fließt durch ein wahrhaft königliches Tal. Wie kaum eine andere Landschaft in Europa verbindet sich hier eine wild-romantische Naturkulisse mit einer über 2.000 Jahre alten Geschichte, von der zahlreiche gut erhaltene Burgen und Schlösser am Rheinufer zeugen. Diese malerische Kombination macht die Region, zwischen dem Rolandsbogen im Norden und dem Mäuseturm im Süden, zu einem schützenswerten Kulturerbe der UNESCO.

Reisen Sie am 29. Mai 2023 (Pfingstmontag) zunächst entlang des Rheins in den malerischen Weinort Bacharach und erkunden Sie bei einer Führung eine der schönsten Fachwerkstädte Deutschlands. Schiefe Fachwerkhäuser, schmale Gassen und verträumte Hinterhöfe laden zum Verweilen und Genießen ein.

Das Stadtbild ist geprägt von Burg Stahleck, der gotischen Wernerkapelle und den mittelalterlichen Wehrtürmen der Stadtbefestigung aus dem 14. Jahrhundert. Die Stadtbefestigung ist eine der am besten erhaltenen Befestigungen am Mittelrhein – von den ursprünglich 16 mächtigen Wehrtürmen sind neun bis heute erhalten geblieben.

Anschließend werden Sie auf der imposanten Schönburg in Oberwesel zu einem rustikalen Mittagessen in historisch-royaler Kulisse erwartet. Genießen Sie den traumhaften Panoramaausblick von der Burgmauer über den Rhein, bevor Sie das hübsche Mittelrheintal am Nachmittag vom Wasser aus erleben. Mit einem Rheinschiff fahren Sie von St. Goar nach Boppard und passieren dabei den sagenumwobenen Loreley-Felsen bei Rheinkilometer 555.

Der 132 Meter hohe Schieferfelsen ist weltberühmt und seit dem 19. Jahrhundert Mittelpunkt der Rheinromantik. So wurde die Loreley besungen und gemalt – Geschichten und Gedichte erzählen von ihrem Mythos und machen sie zu einem Ort mit einer ganz besonderen Ausstrahlungskraft. Genießen Sie Ihre Schifffahrt durch das traumhafte Mittelrheintal und lassen Sie die vielen Sehenswürdigkeiten ganz entspannt an Ihnen vorbeiziehen. In Boppard besteigen Sie wieder Ihren Komfortbus und treten die Heimreise nach Münster an.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflugstag an den Romantischen Mittelrhein 99,90 Euro pro Person inkl. sämtlicher Eintritte, Führungen und des Mittagessens. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 109,90 Euro.