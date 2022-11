Sakraler Glanz entlang der Maas

Venlo

Die Flüsse Maas, Rur und Schwalm sorgten im Mittelalter bereits für einen regen kulturellen Austausch in der heutigen Euregio Rhein-Maas-Nord. Der mit dem Handel einhergehende Wohlstand, verbunden mit einer in der Region tief verwurzelten Religiosität, ließ an den Ufern der Maas zahlreiche prachtvoll ausgestattete Gotteshäuser entstehen, von denen Sie im Rahmen Ihres Ausflugs in die Niederlande am 11. Januar 2023 (Mittwoch) zwei bei interessanten Führungen erkunden.

