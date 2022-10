Schaltzentrale der Macht

Besuchen Sie die Landeshauptstadt Düsseldorf und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Landtags – der politischen Schaltzentrale Nordrhein-Westfalens. Spannende Einblicke und Eindrücke zur parlamentarischen Arbeit, in die Geschichte Nordrhein-Westfalens und der Landeshauptstadt Düsseldorf warten am 5. Dezember 2022 (Montag) auf Sie, wenn Sie einen Informationsbesuch im Landtag erleben, mit einem Abgeordneten des Landtages diskutieren und eine interessante Führung durch das politische Düsseldorf unternehmen.

Markante Architektur: Der nordrhein-westfälische Landtag am Rheinufer in Düsseldorf

Ihr Ausflugstag beginnt mit der Fahrt nach Düsseldorf, wo Sie zunächst an einem Informationsbesuch im Landtag teilnehmen, der interessante Einblicke hinter die Kulissen verspricht.

Anschließend gibt Ihnen ein Abgeordneter Einblick in die tägliche Arbeit und diskutiert mit Ihnen aktuelle Themen, bevor Sie im Medienhafen zu einem Mittagessen erwartet werden.

Nachmittags tauchen Sie in die politische Geschichte Düsseldorfs ein. Im Rahmen der Stadtführung „70 Jahre Landeshauptstadt“ begeben Sie sich auf eine interessante Spurensuche zu den historischen Wurzeln des Landes NRW. Stationen sind das Opernhaus – Schauplatz der konstituierenden Sitzung des ersten Landtags, der Stahlhof – Sitz der britischen Militärregierung, der ehemalige Amtssitz des Ministerpräsidenten in der Villa Horion am Rhein sowie das Stadttor – heutiger Sitz der Staatskanzlei. Zum Abschluss bleibt Zeit, Düsseldorf individuell zu erkunden.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflugstag 79,90 pro Person. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 89,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 5. Dezember 2022 (Montag)

Abfahrt Münster: 8.15 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8.30 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 79,90 Euro

Normalpreis: 89,90 Euro

Im Preis enthalten:Informationsbesuch im Landtag NRW, Mittagessen, Stadtführung Düsseldorf, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.