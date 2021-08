Schweizer Superlative

Von palmengesäumten Seen zu grandiosen Gletscherlandschaften, von mittelalterlichen Dörfern zu pulsierenden Städten – die "WN unterwegs"-Reise vom 11. bis 17. August 2021 (Mittwoch bis Dienstag) durch die Schweiz präsentiert die gesamte Vielfalt unseres Nachbarlandes, inklusive atemberaubender Panorama-Erlebnisse.

Seen, Bergpässe und Kulturhighlights

Luzern am Vierwaldstättersee: das kulturelle Herz der Schweiz

Zu den Highlights der Reise zählt ein Dinner auf dem Brienzer Rothorn auf knapp 2.300 Metern Höhe. Mitten durch die Berge geht es mit dem modernen Gotthard Panorama Express und mit einer 130 Jahre alten Bergbahn. Ausgehend von Ihrem komfortablen Vier-Sterne Seehotel Kastanienbaum führt ein Reisetag nach Zürich, wo eine Stadterkundung und der Besuch der berühmten Chagall-Buntglasfenster im Fraumünster auf dem Programm stehen. Den traumhaften Vierwaldstättersee erkunden Sie per Schiff, bevor Sie durch Luzern schlendern und die historische Holzbrücke in Augenschein nehmen. In Bern unternehmen Sie einen geführten Spaziergang durch die faszinierende Altstadt, die zum Weltkulturerbe zählt.

Großer kultureller Höhepunkt der Reise ist ein Konzertbesuch im Rahmen des renommierten Lucerne Festivals. Zudem führt ein Reisetag in das benachbarte Fürstentum Liechtenstein, wo Sie die Schatzkammer des Landes in Augenschein nehmen. Abgerundet wird diese siebentägige Erlebnisreise mit regionalen Essen und Freizeit in den faszinierenden Ortschaften sowie den traumhaften Naturlandschaften.

Die Anreise in die Schweiz wird mit einer Schifffahrt über den Altrhein verkürzt und die Rückreise mit einem Besuch in Frankfurt.

Für WN-Abonnenten kostet diese Reise 1.995 Euro pro Person im Doppeltimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 449 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 2.045 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 11. bis 17. August 2021 (Mittwoch bis Dienstag)

Abfahrt Münster: 6.15 Uhr Frie-Vendt-Platz, 6.30 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 1.995 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 2.045 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 449 Euro

Im Preis enthalten: 6 Übernachtungen inkl. Frühstück im Vier-Sterne-Seehotel Kastanienbaum, Panorama-Schifffahrt in Breisach, Kirchenfensterführung Zürich, Kunststadtführung Zug, Dampfschifffahrt von Luzern nach Flüelen, Fahrt im Gotthard Panorama Express von Flüelen nach Bellinzona, Stadtführung Bern, Berg- und Talfahrt Brienzer Rothorn Bahn, Stadtführung Luzern, Konzertticket Lucerne Festival Orchestra im KKL Luzern, Stadtführung Vaduz, Eintritt und Führung Landesmuseum Liechtenstein inkl. Schatzkammer, Panorama-Schifffahrt in Frankfurt, 1 Mittag- und 7 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.