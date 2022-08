Traummetropole an der Maas

Zu Fuß und per Schiff durch Maastricht

Maastricht

Maastricht ist eine der ältesten, schönsten und romantischsten Städte der Niederlande. Eindrucksvolle Kirchen, historische Gebäude, verwinkelte Gassen und die ruhig dahinfließende Maas prägen noch heute das Stadtbild und zeugen von einer jahrhundertelangen Stadtgeschichte. Reisen Sie am 31. Oktober 2022 (Montag) mit „WN unterwegs“ in die Niederlande und verbringen Sie einen entspannten Ausflugstag in Maastricht.

WN unterwegs