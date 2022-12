Traumstraßen im Wilden Westen

Sie reisen von Frankfurt nach Las Vegas, wo Sie am nächsten Tag ein geführter Rundgang über den legendären Strip erwartet. In zunächst kleineren Etappen – um sich an die Motorräder zu gewöhnen – fahren Sie über den Hoover-Staudamm auf der historischen Route 66 zur Goldgräberstadt Oatman.

Am fünften Reisetag erwartet Sie ein absoluter Höhepunkt: der Grand Canyon. In den folgenden Reisetagen geht es durch das Navajo-Indianerreservat ins Monument Valley, bekannt durch zahlreiche Westernfilme. Auf dem Highway 12, der mehrfach zum schönsten Highway Amerikas gewählt wurde, reisen Sie zum berühmten Bryce Canyon und in die Westernstadt Kanab. Eine weitere Naturattraktion ist der malerische Zion Nationalpark, nach dessen Besuch Sie die Rückfahrt nach Las Vegas durch die unberührte Landschaft des Valley of Fire State Parks antreten.

Für WN-Abonnenten kostet diese außergewöhnliche Reise ab 3.999 Euro pro Person (Einzelzimmer-Aufpreis: 1.348 Euro). Weitere Informationen erhalten Sie nach vorheriger Anmeldung bei einem kostenfreien Online-Informationsabend am 9. Januar 2023 um 18 Uhr. Bitte registrieren Sie sich direkt beim Veranstalter „MR Biketours – Eine Marke der Media Reisen GmbH“ unter mr-biketours.de/wn.

Auf einen Blick Foto: Datum: 14. bis 26. Mai 2023 (Sonntag bis Freitag)

Abfahrt: 9 Uhr Frankfurt am Main, Flughafen

Preis für Abonnenten:

1 Person | EZ | 1 Motorrad – 5.347 Euro

2 Personen | DZ | 2 Motorräder – 4.748 Euro

2 Personen | DZ | 1 Motorrad – 3.999 Euro

Im Preis enthalten: 12 Übernachtungen in Hotels der guten Mittelklasse, Hin- und Rückflug ab/bis Frankfurt am Main, Gruppentransfers vor Ort, Parkplatzgebühren der Hotels, Harley-Davidson- Mietmotorrad, Helme für Fahrer und Beifahrer (Halbschalen ohne Visier), Satteltaschen und Sicherheitsschlösser, VIP-Check-In bei EagleRider, Gepäcktransport im Begleitfahrzeug (1 Gepäckstück max. 23 kg pro Person), Getränkeservice an den Fahrtagen (gekühlte Getränke zum Selbstkostenpreis), Reiseunterlagen, Zusatz-Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 1 Million Euro, Flugsicherheitskosten und Steuern, deutschsprachiger Tourguide

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.