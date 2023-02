Die Geschichte der Tulpe in den Niederlanden geht zurück bis ins 16. Jahrhundert, als die ersten Zwiebeln aus der Türkei eingeführt wurden. Heute sind die Niederlande der weltgrößte Produzent von Tulpenzwiebeln. Durch den großflächigen Anbau verwandeln sich Teile des Landes in der Blütezeit zu blühenden Kleinoden, die durch die Tulpenroute miteinander verbunden sind.

Die längste Tulpenroute der Niederlande liegt im Noordoostpolder, einem Teil der Provinz Flevoland, der seit den 1960er Jahren für den Anbau genutzt wird. Mit über 2.000 Hektar leuchtend roter, gelber und violetter Blumenfelder ist die Region das größte Blumenzwiebel-Anbaugebiet der Niederlande. Zur Blütezeit gehört die Tulpenroute im Noordoostpolder laut National Geographic sogar zu einer der schönsten Routen der Welt.

Erleben Sie am 18. April 2023 (Dienstag) bei einem Tagesausflug zunächst eine begleitete Rundfahrt entlang der Felder und erhalten Sie wissenswerte Hintergrundinformationen zum Blumenanbau in der Region sowie zu den einzelnen Sorten, die von hier aus ihre Reise in die Welt antreten. Nach einigen Fotostopps endet die Rundfahrt an einem für die Region typischen Bauernhof, wo ein gemeinsames Mittagessen vorbereitet ist.

Nachmittags werden Sie im zauberhaften Fischerdorf Urk zu einer Führung empfangen. Im gemütlichen Hafen laden die vielen Terrassencafés anschließend dazu ein, den Tag gemütlich mit Blick auf das Ijsselmeer zu beschließen. Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflug 94,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 104,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 18. April 2023 (Dienstag)

Abfahrt Münster: 7.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 94,90 Euro

Normalpreis: 104,90 Euro

Im Preis enthalten: Rundfahrt Tulpenroute Noordoostpolder, Mittagessen, Stadtführung Urk, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.