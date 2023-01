Vom Erz zum Stahl

Duisburg

Duisburg ist ein Industriestandort der Superlative: Die Stadt im Ruhrgebiet ist der größte Stahlstandort in ganz Europa und besitzt mit dem größten Binnenhafen der Welt eine gigantische Logistik-Drehscheibe. Reisen Sie mit „WN unterwegs“ am 3. März 2023 (Freitag) ins Revier und erleben Sie einen Tag im Zeichen der Stahlproduktion am Stahlstandort Duisburg.

WN unterwegs