Vom Urknall zum Menschen

Dieser Ausflugstag steht im Zeichen der wohl spannendsten Frage der Welt: Wie entwickelte sich der Planet Erde und woher kommen wir Menschen? Ihr Ausflug am 23. März 2023 (Donnerstag) geht diesen Fragen mit kurzweiligen Führungen durch das Neanderthal Museum in Mettmann und einer spektakulären Astronomie-Show im Planetarium Bochum auf den Grund.

Zunächst reisen Sie nach Bochum, wo Sie bei einer atemberaubenden Astronomie-Show im aufwendig renovierten Planetarium erleben, wie das Licht in die Welt kam: Sehen Sie die ersten Sterne aufleuchten. Seien Sie bei der Entstehung der Milchstraße, der Sonne und der Erde dabei. Sie unternehmen eine Zeitreise durch fast 14 Milliarden Jahre und werden Zeuge, wie das Leben entstand und sich entwickelte.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen reisen Sie an den Ort, wo vor mehr als 160 Jahren der Neandertaler gefunden wurde. In Mettmann steht heute mit dem Neanderthal Museum eines der modernsten Museen Europas. Es erzählt die Geschichte der Menschheit von den Anfängen in den afrikanischen Savannen vor mehr als vier Millionen Jahren bis in die Gegenwart. Bei einer Führung erhalten Sie Einblick in die Menschheitsgeschichte und erfahren Spannendes zur Fundgeschichte und Lebensweise des Neandertalers. Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflug 94,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 104,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 23. März 2023 (Donnerstag)

Abfahrt Münster: 9.15 Uhr Frie-Vendt-Platz, 9.30 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 94,90 Euro

Normalpreis: 104,90 Euro

Im Preis enthalten: Eintritt und Führung Neanderthal Museum, Mittagessen, Astro-Show im Planetarium Bochum, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.