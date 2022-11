Von Gehry bis Libeskind

Entlang des Teutoburger Walds haben zwei internationale Star-Architekten mit einzigartigen Museumsbauten außergewöhnliche Meilensteine der Architektur geschaffen. Besuchen Sie am 20. Januar 2023 (Freitag) mit dem legendären Felix-Nussbaum-Haus von Daniel Libeskind und dem innovativen Museum Marta von Frank Gehry zwei außergewöhnliche Orte der Kunst und Architektur.

Architekturführungen im Felix-Nussbaum-Haus und in der Marta Herford

Zunächst erkunden Sie im Rahmen einer Architekturführung das Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück. Erbaut nach einem Entwurf des amerikanischen Star-Architekten Daniel Libeskind, zeigt das Museum die weltweit umfassendste Sammlung des in Osnabrück geborenen Künstlers Felix Nussbaum, der vierzigjährig in Auschwitz ermordet wurde.

Den tragischen Lebensweg des Malers spiegelt die Architektur des Felix-Nussbaum-Hauses eindrucksvoll wider: ein asymmetrisches Ensemble, dessen Gänge und Rampen unausweichlich zum letzten Bild Nussbaums führen, dem Werk „Der Triumph des Todes“.

Nach dem Mittagessen besuchen Sie mit dem Museum Marta eines der ungewöhnlichsten Museumsbauwerke in Europa, das mit seinen fließenden Formen von außen wie eine tanzende Skulptur aus rotem Backstein und silbernem Stahl wirkt. Im Inneren finden spannende Wechselschauen aus Kunst, Design und Architektur statt. Für Abonnenten kostet dieser Ausflug 89,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 99,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 20. Januar 2023 (Freitag)

Abfahrt Münster: 8.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 9 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 89,90 Euro

Normalpreis: 99,90 Euro

Im Preis enthalten: Eintritt und Führung Marta Herford, Mittagessen, Eintritt und Führung Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.