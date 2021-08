Von Küste zu Küste

Ihre Küstenreise vom 3. bis 10. Oktober 2021 (Sonntag bis Sonntag) führt Sie zunächst an die Nordsee, wo Sie das erstklassige Vier-Sterne-Superior Atlantic Hotel Wilhelmshaven direkt am Jadebusen beziehen. Von hier aus erkunden Sie Ostfriesland, besteigen den Pilsumer Leuchtturm und besuchen das urige Fischerdorf Greetsiel, wo die Zeit stillzustehen scheint. Zudem genießen Sie einen Tag auf der autofreien Insel Langeoog, die Sie per Fähre und Lokomotive erreichen. Es erwarten Sie malerische Küstenabschnitte mit kilometerlangen Sandstränden und kleinen Cafés, die Sie nach einem geführten Inselrundgang ganz in Ruhe erkunden können.

Am vierten Reisetag beziehen Sie das Maritim Hotel Timmendorfer Strand – von wo aus Sie die Sehenswürdigkeiten der Ostseeküste erkunden. Sie unternehmen eine Schifffahrt auf der Ostsee, besuchen die Vier-Seen-Stadt Ratzeburg vom Wasser aus und entdecken die geschichtsträchtige Marzipanstadt Lübeck. Ein Reisetag führt Sie ins berühmte Heiligendamm, Deutschlands ältestes Seebad, bevor Sie die Backsteinpracht der Hansestadt Wismar in Augenschein nehmen. Gemeinsame Abendessen und Zeit zur Entspannung runden das Reiseerlebnis ab.

Diese exklusive Küstenreise, die Erlebnis, Genuss und Entspannung verbindet, kostet für WN-Abonnenten 1.649 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 279 Euro) inklusive sämtlicher Eintritte, Führungen und Programmpunkte. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 1.699 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Auf einen Blick Foto: Datum: 3. bis 10. Oktober 2021 (Sonntag bis Sonntag)

Abfahrtsorte Münster: 8 Uhr ab Frie-Vendt-Platz, 8.15 Uhr ab P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 1.649 Euro p.P. im Doppelzimmer

Normalpreis: 1.699 Euro p.P. im Doppelzimmer

EZ-Aufpreis: 279 Euro

Im Preis enthalten: 3 Übernachtungen inkl. Frühstück im Vier-Sterne-Superior Atlantic Hotel Wilhelmshaven, 4 Übernachtungen inkl. Frühstück im Vier-Sterne Maritim Hotel Timmendorfer Strand, Stadtführung Emden inkl. Matjesmahlzeit, Führung Pilsumer Leuchtturm, Stadtführung Greetsiel, Fährfahrt Insel Langeoog, Inselführung Langeoog, Stadtführung Mölln, Stadtführung Timmendorfer Strand, Ostsee-Schifffahrt, Stadtführung Seebad Heiligendamm, Fahrt Bäderbahn Molli, Stadtführung Wismar, Stadtführung Lübeck, Schifffahrt Ratzeburg inkl. Kaffeetafel, Barkassenfahrt Hamburger Hafen, 7 Abendessen und 1 Mittagessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.