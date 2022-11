Weihnachtskonzert in der Villa Hügel

Erstes Ziel Ihres Ausfluges am 18. Dezember 2022 (Sonntag) ist das Casino Zollverein. Das Restaurant in der ehemaligen Kompressorenhalle der Zeche gilt mit seiner Spitzenküche als eine der ersten Adressen im gesamten Ruhrgebiet und verzaubert seine Gäste in einem stilvollen Industrieambiente.

Wo früher mit drei Druckluftkesseln Frischluft für die Kumpel in bis 1.000 Meter Tiefe gepumpt wurde, kommen heute sorgfältig ausgewählte Produkte aus der Region auf den Teller. Bei einem schmackhaften Gänsemenü stimmen Sie sich auf das Weihnachtskonzert in der ehemaligen Krupp-Residenz Villa Hügel ein.

Inmitten einer 28 Hektar großen Parklandschaft mit Blick über den Baldeneysee liegt die Villa Hügel. 1868 von dem Industriellen Alfred Krupp entworfen und 1873 fertiggestellt, diente sie bis 1945 der Unternehmerfamilie Krupp als Wohnsitz.

Am vierten Advent verwandelt sich das geschichtsträchtige, schlossähnliche Anwesen in einen vorweihnachtlichen Konzertsaal. Unter der Leitung von Chefdirigent Johannes Klumpp kombiniert das Folkwang Kammerorchester stimmungsvolle Stücke aus Barock und Romantik mit wunderbaren Streicherarrangements, die Festtagsstimmung in den adventlichen Alltag zaubern.

Nicht nur ganz klassische Weihnachtslieder kommen in neuem, reizvollem Gewand daher, auch ein so unbekanntes wie reizvolles Konzert von Unico Wilhelm van Wassenaer und einen munter dahin tänzelnden „Dezember“ gilt es zu entdecken: als Satz des Tschaikowski-Klavierzyklus‘ „Die Jahreszeiten“ in der Streicherfassung.

Genießen Sie entspannte Stunden mit dem Folkwang Kammerorchester Essen und Johannes Klumpp als Auftakt zum bevorstehenden Weihnachtsfest in der festlich geschmückten Villa Hügel.

Dieser musikalische WN unterwegs-Ausflug kostet für WN-Abonnenten 149,90 Euro pro Person. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 159,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 18. Dezember 2022 (Sonntag)

Abfahrt Münster: 11 Uhr Frie-Vendt-Platz, 11.15 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 149,90 Euro

Normalpreis: 159,90 Euro

Im Preis enthalten: Gänsemenü im Restaurant Casino Zollverein, Konzert „Himmlische Weihnacht“ in der Villa Hügel, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.