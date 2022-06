Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe

Der Bergpark Wilhelmshöhe ist weltweit einmalig. Er gilt als Europas größter Bergpark und ist berühmt für seinen einzigartigen Baum- und Pflanzenreichtum sowie den gewaltigen Herkules, der den Ausgangspunkt für die imposanten Wasserspiele bildet. Reisen Sie am 4. September 2022 (Sonntag) „WN unterwegs“ nach Kassel.

Zunächst besuchen Sie eines der schönsten Rokokoschlösser Deutschlands: Schloss Wilhelmsthal.

Bei einer Führung durch die nahezu unveränderten Prunkräume, die vom Bildhauer Johann August Nahl geschaffen wurden, spiegeln sich allerorts Wohlstand und Macht wider.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen wartet mit dem Bergpark Wilhelmshöhe ein weltweit einmaliger Ort auf Sie. Seit 2013 ist der Bergpark Teil des Weltkulturerbes. Die über 300 Jahre alte Kulturlandschaft sei ein „einzigartiges Beispiel des Europäischen Absolutismus“, so die Begründung der Kommission.

Genießen Sie zunächst auf der Plattform der monumentalen Herkules-Statue den wunderbaren Fernblick, bevor das grandiose Wassertheater der Wasserspiele beginnt. Mehr als 750.000 Liter Wasser fließen über Kaskaden, Becken und Aquädukte in rund 80 Meter Tiefe. Am Ende steigt das Wasser in einer 50 Meter hohen Fontäne über dem Schlossteich Wilhelmshöhe empor.

Folgen Sie dem historischen Wassertheater unter fachkundiger Führung bergab und erfahren Sie interessante Hintergrundinformationen zu den Wasserbildern und der einzigartigen Technik, die seit der Entstehung fast unverändert geblieben ist.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflugstag 89,90 Euro pro Person. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 99,90 Euro.

Datum: 4. September 2022 (Sonntag)

Abfahrt Münster: 7.15 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.30 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 89,90 Euro

Normalpreis: 99,90 Euro

Im Preis enthalten: Eintritt und Führung Schloss Wilhelmsthal, Mittagessen, Führung Bergpark Wilhelmshöhe mit Herkules, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.