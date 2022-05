Aachen

Der CHIO Aachen löst alljährlich Begeisterung und Nervenkitzel bei Pferdesport-Enthusiasten in aller Welt aus. Einer der Höhepunkte in jedem Jahr ist der bekannte Turkish Airlines-Preis von Europa, der zu den anspruchsvollsten Springprüfungen zählt und unter Flutlicht stattfindet, was zu einer ganz besonderen Atmosphäre während des Springens führt. Erleben Sie am 29. Juni 2022 (Mittwoch) das berühmte Weltfest des Pferdesports hautnah und freuen Sie sich auf internationalen Spitzensport.

