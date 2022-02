Weltreise der Religionen

Freuen Sie sich auf einen Tag im Zeichen der Weltreligionen Buddhismus, Judentum und Islam in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Ihr „WN unterwegs“-Ausflugstag am 6. April 2022 (Mittwoch) bietet Führungen durch drei ganz unterschiedliche Gotteshäuser und gewährt zugleich spannende Einblicke in Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Religionen.

Tempel des Buddhismus: die Pagode Viên Giác in Hannover

Nach Ihrer Fahrt im komfortablen Reisebus nach Hannover startet Ihr Ausflugstag mit einer seltenen Führung durch die Pagode Viên Giác und das dazugehörige Kloster. Sie ist eine von nur acht vietnamesisch-buddhistischen Pagoden in Deutschland und eine der größten in ganz Europa. Die Führung gibt Einblick in den buddhistischen Glauben und öffnet Ihnen die sonst verschlossenen Türen der Pagode.

Nach dem Mittagessen dürfen Sie sich auf einen Besuch bei der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover freuen, der größten progressiven jüdischen Gemeinde Deutschlands. Sie steht für ein weltoffenes und dynamisches Judentum, das in der Überlieferung verwurzelt ist. Im Gemeindezentrum Etz Chaim, dessen moderne Architektur mehrfach ausgezeichnet wurde, erfahren Sie mehr zu der liberalen Auslegung des jüdischen Glaubens.

Zum Abschluss Ihrer Reise durch die Gotteshäuser der unterschiedlichen Weltreligionen besuchen Sie die Sami-Moschee. Die Sami-Moschee ist eine Moschee im Siedlungsgebiet Schwarze Heide in Hannover im Stadtteil Stöcken. Die 2008 eröffnete Moschee wird von der Religionsgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat unterhalten. Erhalten Sie Einblick in die Lehren des Islam und die Symbole des Glaubens, die in dieser Moschee einen festen Platz im Gottesdienst einnehmen.

Dieser Tag im Zeichen der Weltreligionen kostet für WN-Abonnenten 84,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 94,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 6. April 2022 (Mittwoch)

Abfahrt Münster: 7 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.15 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 84,90 Euro

Normalpreis: 94,90 Euro

Im Preis enthalten: Führung Kloster Viên Giác, Mittagessen, Führung Synagoge Hannover, Führung Sami-Moschee Hannover, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours

