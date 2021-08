Wiege der luxuriösen Ozeanriesen

Das niedersächsische Papenburg gilt als die Wiege des modernen Schiffbaus. In den riesigen Hallen der Meyer Werft entstehen luxuriöse Kreuzfahrschiffe „Made in Germany“, auf denen Urlauber später die Weltmeere bereisen.

Reisen Sie mit "WN unterwegs" am 25. Oktober 2021 (Montag) in die Welt der Ozeanriesen und werfen Sie bei einer spannenden Führung einen Blick hinter die Kulissen einer der letzten deutschen Traditionswerften. Die Meyer Werft wurde 1795 gegründet und befindet sich heute bereits in sechster Generation im Besitz der Familie Meyer. Modernste Technik, innovative Ideen und über zweihundert Jahre Erfahrung im Schiffbau machen sie zur erfolgreichsten Werft der Welt.

In Papenburg angekommen, erhalten Sie direkten Einblick in den Werftalltag und die Entstehung eines Kreuzfahrschiffes. Sie erleben hautnah, wie moderner Schiffbau funktioniert. Fast 300 Meter lang und mehr als ein Dutzend Stockwerke hoch sind diese faszinierenden Traumschiffe, die hier in der Seehafenstadt in zwei imposanten Hallen gefertigt werden. Schauen Sie den Arbeitern in der Schiffsbauhalle live über die Schultern, nachdem Sie das Besucherzentrum mit 3500 m² Ausstellungsfläche in Augenschein genommen haben.

Im Anschluss stärken Sie sich im Restaurant Zeitspeicher, bevor bei einer Stadtrundfahrt entlang des Hauptkanals die Entwicklung Papenburgs von der Moorkolonie zur heutigen südlichsten Seehafenstadt Deutschlands anschaulich präsentiert wird.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflug 89,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 99,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 25. Oktober 2021 (Montag)

Abfahrt Münster: 7.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 89,90 Euro

Normalpreis: 99,90 Euro

Im Preis enthalten: Eintritt und Führung Meyer Werft, Mittagessen, Stadtrundfahrt Papenburg, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.