Wiege der Ozeanriesen

Das niedersächsische Papenburg gilt als die Wiege des modernen Schiffbaus. In den riesigen Hallen der Meyer Werft entstehen luxuriöse Kreuzfahrschiffe „Made in Germany“. Erleben Sie am 29. August 2022 (Montag) eine aufregende Reise in die Welt der Ozeanriesen und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer der letzten großen deutschen Traditionswerften.

In Papenburg angekommen erhalten Sie zunächst einen direkten Einblick in den aufregenden Werftalltag und in die Entstehung eines modernen Kreuzfahrtschiffes. Schauen Sie den Arbeitern in der Schiffsbauhalle live über die Schultern, nachdem Sie das multimedial gestaltete Besucherzentrum der Werft in Augenschein genommen haben. Auf einer Fläche von 3.500m² wird hier moderner Schiffbau aufregend inszeniert.

Im Anschluss stärken Sie sich im Restaurant „Zeitspeicher“, bevor Ihnen bei einer geführten Stadtrundfahrt entlang des Hauptkanals, mit seinen vielen Zug- und Klappbrücken, die Entwicklung Papenburgs von einer Moorkolonie zur heutigen südlichsten Seehafenstadt Deutschlands präsentiert wird. Danach lädt der Papenburger Hauptkanal mit seinen zahlreichen Geschäften und Cafés zum Shoppen, Flanieren und Verweilen ein, bevor Sie die Heimreise nach Münster antreten.

Für WN-Abonnenten kostet dieser maritime Ausflug 89,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 99,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 29. August 2022 (Montag)

Abfahrt Münster: 8.15 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8.30 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 89,90 Euro

Normalpreis: 99,90 Euro

Im Preis enthalten: Eintritt und Führung Meyer Werft, Mittagessen, Stadtrundfahrt Papenburg, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.