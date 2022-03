Willkommen in Ostfriesland

Gleich hinter den mächtigen Nordseedeichen eröffnet sich dem Besucher die weite ostfriesische Landschaft, die von typischen Klappbrücken und Windmühlen geprägt ist. Kleine, schnurgrade Kanäle durchziehen die Gegend. An ihnen liegen beschauliche Siedlungen, wie an einer Perlenkette aufgezogen. Die plattdeutsche Sprache, der ostfriesische Humor und der besondere Menschenschlag machen Ostfriesland einzigartig und die Erkundung der Region mit „WN unterwegs“ zu einem echten Erlebnis.

Stadtführung in Leer und Hafenrundfahrt in Emden

Maritimes Herz der Stadt: der historische Ratsdelft in Emden

Erstes Ziel Ihres Ausflugstages am 4. Mai 2022 (Mittwoch) ist die maritime Kleinstadt Leer, das „Tor nach Ostfriesland“. Ein echtes Schmuckstück ist die malerische Leeraner Altstadt, die Sie im Rahmen einer Stadtführung erkunden. Die Vergangenheit als bedeutende Handels- und Hafenstadt ist hier bis heute überall spürbar. In unmittelbarer Nähe zur Altstadt befindet sich der Museumshafen, wo Ihre Führung endet. Hier lassen sich liebevoll restaurierte Schiffe bestaunen und maritimes Flair genießen.

Nach dem Mittagessen reisen Sie weiter in die Hafenstadt Emden, deren über 1.200-jährige Stadtgeschichte eng mit dem Seehafen verknüpft ist. Lassen Sie sich zunächst eigenständig durch die Altstadt treiben, bevor Sie am Ratsdelft, dem historischen Binnenhafen Emdens, erwartet werden. Seine spezielle Prise Seefahrerromantik hat der Binnenhafen bis heute nicht verloren, das Feuerschiff „Deutsche Bucht“, der Seenotrettungskreuzer „Georg Breusing“ sowie der Heringslogger „Stadt Emden“ liegen als Museumschiffe im Delft und unterstützen das maritime Flair. An Bord eines Hafenbootes entdecken Sie zum krönenden Tagesabschluss den Emder Binnenhafen vom Wasser aus.

Für WN-Abonnenten kostet dieser maritime Ausflugstag 84,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen 94,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 4. Mai 2022 (Mittwoch)

Abfahrt Münster: 7.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 84,90 Euro

Normalpreis: 94,90 Euro

Im Preis enthalten: Stadtführung Leer, Mittagessen, Hafenrundfahrt Emden, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-90 90 82 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.