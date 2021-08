Zeitreise Bonner Republik

Reisen Sie durch die Geschichte der Bundeshauptstadt Bonn und besuchen Sie an diesem abwechslungsreichen Ausflugstag am 28. Oktober 2021 (Donnerstag) bei einer Führung zunächst das ehemalige Bonner Regierungsviertel. Sie passieren das frühere Abgeordnetenhochhaus „Langer Eugen“ und die Villa Hammerschmidt – noch heute Zweitsitz des Bundespräsidenten – das frühere Bundeskanzleramt und den ehemaligen Bundesrat.

Nach dem Mittagessen besuchen Sie bei einer interessanten Führung die preisgekrönte Dauerausstellung im Haus der Geschichte. Anhand faszinierender Ausstellungsstücke reisen Sie durch die Zeitgeschichte der Bundesrepublik – von 1945 bis heute. Politische Ereignisse und Entwicklungen bilden den Leitfaden der Ausstellung. Daneben begegnen Sie vielfältigen Objekten aus Alltag, Kultur, Wirtschaft und Weltgeschehen. Jedes Objekt in der Ausstellung hat seine eigene Geschichte. Zeitzeugen berichten von ihren persönlichen Erlebnissen, Erinnerungen an Jugend und „Beat-Generation“ und Erfahrungen als „Gastarbeiter“ in Westdeutschland. Seltene Exponate und unterhaltsame Anekdoten nehmen Sie mit auf eine Zeitreise – vom Dienst-Mercedes Adenauers bis zum „Schabowski-Zettel“. Freuen Sie sich auf eine spannende Reise durch die Geschichte der jungen Bundesrepublik, bevor Sie die Dauerausstellung individuell erkunden können.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflugstag 74,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 84,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 28. Oktober 2021 (Donnerstag)

Abfahrt Münster: 7.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 74,90 Euro

Normalpreis: 84,90 Euro

Im Preis enthalten: Führung ehemaliges Regierungsviertel, Mittagessen, Führung Haus der Geschichte, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours

