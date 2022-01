Zeitreise Rock und Pop

Ihr Ausflugstag am 5. Februar 2022 (Samstag) beginnt im rock’n’popmuseum in Gronau, das Sie mit einer spannenden Ausstellung verzaubert. Neben wertvollen Originalstücken aus der Welt der Popularmusik, dürfen Sie sich auf viele musikalische Überraschungen freuen. Es erwartet Sie eine Museumserkundung per Audioguide, der die passende musikalische Untermalung zu den hochkarätigen Ausstellungsstücken bereithält.

Im Anschluss an den Besuch in Gronau genießen Sie ein gemeinsames Mittagessen, bei dem Sie sich für den nächsten Programmpunkt stärken: ein Besuch der Musikshow „Stars und Sterne“ im Planetarium Bochum. Genießen Sie die Musik irdischer Stars unter der Kulisse der Sterne des Weltraums. Von The Rolling Stones, The Beatles, Queen, Michael Jackson, Abba, R.E.M., Bob Dylan, Elton John, bis hin zu Madonna, Robbie Williams, Sting, Phil Collins und Roy Orbison. Die Liste der Künstler, deren Musik Sie auf dieser Sternenreise begleitet, liest sich wie das Who is Who aus Rock und Pop. Mitreißende Projektionen sowie eingängige und bekannte Songs, machen diese Musikshow zu einem Genuss für Augen und Ohren.

Dieser musikalische Ausflugstag durch die Geschichte der Rock- und Popmusik kostet für WN-Abonnenten 84,90 Euro inklusive sämtlicher Eintritte sowie des gemeinsamen Mittagessens. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 94,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 5. Ferbuar 2022 (Samstag)

Abfahrt Münster: 9 Uhr Frie-Vendt-Platz, 9.15 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 84,90 Euro

Normalpreis: 94,90 Euro

Im Preis enthalten: Eintritt und Audioguide rock’n’popmuseum Gronau, Mittagessen, Musikshow „Stars und Sterne“ im Planetarium Bochum, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.