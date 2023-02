Wortgewandter Gesellschaftskritiker

In seinen frühen Werken begegnet man einem noch nahezu unbekannten Tschechow (1860 – 1904) als dem witzigen und wortgewandten Gesellschaftskritiker. Zielscheibe seiner Angriffe sind die verkommene russische Adelsgesellschaft mit ihren verlogenen Sitten und die große Kluft zwischen dem unverdienten Luxus der Herrschenden und dem armseligen Leben der ehemals Leibeigenen.

Tschechow wurde, sagte einst Leo Tolstoi, „ein unvergleichbarer Künstler. Der Wert seiner Schöpfung liegt darin, dass sein Werk nicht nur für jeden Russen, sondern für jeden Menschen überhaupt verständlich und erlebbar ist.“

Verlosung



Die WN verlosen zweimal zwei Karten für den Weverinck-Abend „Wolfram Koch liest Anton Tschechows frühe Novellen“ am 11. März (Samstag, 20 Uhr) im Theater Münster (Neubrückenstraße 63, 48143 Münster).



► Teilnahme unter 01378 / 600 548 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Anton Tschechow

► Teilnahmeschluss: Sonntag (26. Februar)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Verlosung: Die WN verlosen ' 01378 / 600 548 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen). Stichwort: Anton Tschechow. Teilnahmeschluss: Sonntag (26. Februar). Teilnahme auch möglich über das Online-Formular unter: www.wn.de/verlosung

Der in Paris geborene und schon lange in Frankfurt lebende Wolfram Koch spielt immer wieder in Zürich, Bochum, Berlin und Frankfurt am Theater. Für seine Schauspielkunst erhielt er u. a. den Gertrud-Eysoldt-Ring für „Warten auf Godot“ am Deutschen Theater Berlin. Am Schauspiel Frankfurt spielte er Richard III. in der Regie von Jan Bosse. In Film und Fernsehen ist der Grimme-Preisträger durch zahlreichen Rollen einem breiten Publikum bekannt geworden – etwa als Frankfurter Tatort-Kommissar.