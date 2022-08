Zum 13. Mal auf dieser Bühne

19 Konzerte stark ist die Tour, die am 21. August startet und ihre siebte Station in Halle/Westfalen hat: Die für 2020 bereits konzipierte Jubiläumstournee von Peter Maffay musste auch Anfang 2022 ausfallen, aber das straffe Nachholprogramm steht. Am 29. August (Montag, 19 Uhr) ist die OWL Arena fest in der Hand der vielen Fans des nimmermüden Rockmusikers und seiner Band. Die WN verlosen Karten für den Auftritt.

Und inzwischen hat Maffay das Konzept verändert, weil die Stücke des Albums „So weit“ einfließen können. Der 72 Jahre alte Sänger, Gitarrist, Komponist und Musikproduzent plante für 2020 die „50 Jahre Peter Maffay-Tour“ und wird zwei Jahre später live und mit ungebrochener Spiellaune auch den Fans danken, „vor allem wegen ihrer unglaublichen Loyalität. Seit zwei Jahren halten sie uns die Treue und haben fast ausnahmslos ihre Tickets behalten. Wir können es nicht erwarten, für sie endlich wieder zu spielen!“

In Halle gastierte Maffay mit seiner Band erstmals im September 1996 und bisher letztmals im Februar 2018. Bis dato sind es zwölf Konzerte, davon zwei Gastspiele mit dem Musical-Abenteuer „Tabaluga“. Zusammengerechnet zogen die Auftritte 100 000 Zuschauer an. Halle und Maffay sind eng verbunden und die Würdigung mit dem „Walk of Fame“-Stern auf der Roger-Federer-Allee ist Ausdruck dafür.

Jetzt will die routinierte Gruppe, die aus einem großen Repertoire schöpfen kann, grundsätzlich nichts einfach wiederholen. „Wir blicken nicht zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt“, sagt Maffay. Und er sagt voller Überzeugung: „Wir sind dankbar, dass es so viele Menschen gab und gibt, die uns begleitet, gefordert und motiviert haben, und die immer noch an unserer Seite sind.“ Für ihn zähle wirklich dies: „Man kann es nicht oft genug sagen: Das Publikum ist das Wichtigste, ohne das Publikum ist alles nichts.“