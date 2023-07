Kunst und Kultur an der Elbe

Auf dem Programm stehen ein Konzertabend mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg im Großen Saal der Elbphilharmonie, ein Besuch in der Hamburger Staatsoper, wo Sie Giacomo Puccinis „Tosca“ erleben sowie eine Führung entlang der Ausstellungshighlights in der Hamburger Kunsthalle. Abgerundet wird das exklusive Reiseprogramm mit spannenden Führungen durch die Speicherstadt und die HafenCity und mit einer Hafenrundfahrt in einer traditionellen Barkasse.

Während der Reise logieren Sie im luxuriösen Hotel The Westin Hamburg, welches im Gebäude der Elbphilharmonie direkt über dem Konzertsaal thront. Erstklassiger Komfort, kurze Wege zu den vielen Sehenswürdigkeiten und ein atemberaubender Blick über die HafenCity sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Ihre Anreise nach Hamburg erfolgt im Komfortbus und endet direkt an der Elbe, wo Sie nach der Ankunft eine Führung durch die Speicherstadt erwartet. Anschließend beziehen Sie Ihre Zimmer und genießen ein gemeinsames Abendessen. Der zweite Reisetag steht im Zeichen der Elbphilharmonie und entführt Sie bei einer Stadtführung zunächst in die Geschichte des Konzerthauses. Nach einem gemeinsamen Dinner direkt am Elbufer, wartet ein Konzertabend mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg im Großen Saal der Elbphilharmonie. Unter der Leitung von François Leleux erleben Sie u.a. Felix Mendelssohn Bartholdys Ouvertüre zu „Ein Sommernachtstraum“ op. 21 sowie Sergej Prokofjews „Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19“.

Der dritte Reisetag führt Sie zunächst in die Hamburger Kunsthalle, deren Sammlung zu den wichtigsten öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands zählt und Werke von Rembrandt, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir und Paul Cézanne präsentiert. Nach einem gemeinsamen Abendessen erwartet Sie mit Giacomo Puccinis berühmtem Werk „Tosca“ ein Opernkrimi par excellence in der Staatsoper, der ein musikalisches Panorama Roms zeichnet. Der Abreisetag zeigt Ihnen bei einer Hafenrundfahrt die maritime Seite der Hansestadt Hamburg, bevor Sie nach einem gemeinsamen Mittagessen die Rückfahrt nach Münster antreten. Diese exklusive Kulturreise kostet für WN-Abonnenten 1.299 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZ-Aufpreis 300 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 1.349 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 5. bis 8. November 2023 (Sonntag bis Mittwoch)

Abfahrt Münster: 9 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 1.299 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 1.349 (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 300 Euro

Im Preis enthalten: 3 Ü/Fr. im The Westin Hamburg, Stadtführung „Speicherstadt“, Stadtführung „Elbphilharmonie“, Stadtrundfahrt Hamburg, Konzert „Philharmonisches Staatsorchester Hamburg | François Leleux“ im Großen Saal der Elbphilharmonie, Eintritt und Führung Hamburger Kunsthalle, Konzert „Giacomo Puccini | Tosca“ in der Hamburgischen Staatsoper, Hafenrundfahrt Hamburg, 1 Mittag- und 3 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24h-Reiseleitung.

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.